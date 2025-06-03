Окупанти вранці вдарили по Балаклії на Харківщині: одна людина загинула

Унаслідок чергової ворожої атаки ударними безпілотниками, зафіксовано декілька влучань по території міста Балаклія.

Про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

Частина ударів припала на цивільне підприємство та відкриту місцевість. Також зафіксовано загоряння сухої рослинності.

«Маємо одного загиблого та одного пораненого серед працівників підприємства», – зазначив Карабанов.

Наразі на місцях влучань працюють відповідні служби.

Агентство Телевидения Новости