Де точаться бої на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 3.06.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом протягом минулої доби зафіксовано 142 бойових зіткнення, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти завдавали авіаударів по селах Вовчанські Хутори, Артільне Харківської області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося три боєзіткнення у районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Довгенького.

На Куп’янському напрямку зафіксовано сім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Западне, Степова Новоселівка, Піщане, Загризове та Зелений Гай.

На Лиманському напрямку ворог атакував 15 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Ольгівка, Новий Мир, Глущенкове, Рідкодуб, Карпівка, Зелена Долина, Торське та в напрямку Григорівки.

На Сіверському напрямку ворог п’ять разів йшов на позиції підрозділів ЗСУ в районі Григорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих штурмів в бік Білої Гори та Курдюмівки.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1100 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, вісім бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, один засіб ППО, 12 літаків, 126 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 145 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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