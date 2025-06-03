НАБУ викрито організатора схеми розкрадань на закупівлях Харківобленерго

НАБУ і САП повідомили про підозру організатору схеми мільйонних розкрадань на закупівлях АТ «Харківобленерго» енергетичного обладнання.

Перед цим його затримали детективи під час спроби залишити територію України, повідомляє пресслужба НАБУ.

У 2021 році вказана особа взяла під особистий контроль проведення закупівель енергетичного обладнання в АТ «Харківобленерго» та вживала заходів щодо поширення свого впливу на закупівлі такого обладнання іншими держпідприємствами енергетичного сектору.

Керівник АТ «Харківобленерго», який вже є підозрюваним у цій справі, погодився виконувати вказівки організатора схеми та забезпечити укладення контрактів про закупівлю енергетичного обладнання (трансформатори, лічильники) з підконтрольними йому компаніями за цінами, вищими за ринкові у кілька разів.

У такий спосіб учасники організованої групи планували заволодіти коштами на суму понад 132 млн грн.

Агентство Телевидения Новости