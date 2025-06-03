У Харкові заарештовано групу любителів конопель: вирощували у великих розмірах

У Харкові поліція викрила наркогрупу, що вирощувала та збувала канабіс у великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба поліції Харківської області.

29 травня співробітники Управління боротьби з наркозлочинністю в Харківській області ДБН НПУ спільно зі слідчими відділу поліції №2 ХРУП №3, під процесуальним керівництвом Новобаварської окружної прокуратури Харкова, за силової підтримки полку поліції особливого призначення та за участі кінолога зі службовим собакою, викрили злочинну групу, причетну до незаконного обігу наркотиків.

«У ході досудового розслідування встановлено, що двоє мешканців Харкова, 44 та 57 років, організували злочинну схему з вирощування нарковмісних рослин, виготовлення та подальшого збуту наркотичного засобу – канабісу», – розказали у поліції.

Один із фігурантів облаштував плантацію на території приватного домоволодіння в місті Харків. Там він вирощував рослини коноплі, з яких виготовляв наркотичну речовину. Надалі канабіс реалізовувався оптовими та роздрібними партіями.

У результаті проведення двох санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів вилучено близько 10,94 кг канабісу та 51 рослину коноплі. За цінами «чорного» ринку вартість вилученого становить орієнтовно 1 мільйон 640 тисяч гривень, повідомили у поліції.

Обох фігурантів затримано в порядку ст. 208 КПК. Їм повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Суд обрав чоловікам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Агентство Телевидения Новости