Будував командні пункти, щоб наводити на них ракети окупантів: у Харкові СБУ затримала агента рф

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Харкові. Ним виявився 32-річний співробітник будівельної компанії, яка зводить запасні командні пункти (ЗКП) для оборонців міста.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За матеріалами справи, зрадник влаштувався до цієї фірми, щоб коригувати ракетно-бомбові атаки рф по новозбудованих об’єктах ЗСУ.

СБУ встановила, що агент дізнавався координати цих локацій, коли встановлював вентиляційні системи для підземних укриттів на ЗКП.

Окрім передачі геолокацій фігурант інформував ворога про інженерні особливості потенційних цілей.

Для конспірації зрадник видаляв з телефону все листування з куратором після кожного сеансу зв’язку.

Кіберфахівці СБУ викрили й задокументували контакти зрадника з окупантами, а на фінальному етапі операції затримали його за місцем проживання.

Одночасно Служба безпеки провела спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони.

У процесі розслідування додатково встановлено, як зловмисник фіксував рух бронетехніки українських військ у напрямку передової.

Приховане фільмування він робив на камеру телефона, коли повертався додому після робочої зміни, розказали в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости