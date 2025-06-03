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СБУ здійснила третю атаку на Кримський міст – сьогодні під водою

СБУ здійснила третю атаку на Кримський міст – сьогодні під водою

СБУ провела унікальну підводну спецоперацію, в результаті якої серйозно пошкоджено опори Кримського мосту. Вибух потужністю 1100 кг у тротиловому еквіваленті зробив об’єкт фактично аварійним.

Про це повідомили в СБУ.

Операція тривала декілька місяців. Агенти СБУ замінували опори об’єкта і  сьогодні, без жодних жертв серед цивільного населення, о 4:44 ранку перший вибуховий пристрій був активований.

Підводні підпірки опор сильно пошкоджено на рівні дна внаслідок детонації 1100 кг вибухівки в тротиловому еквіваленті. Фактично, міст перебуває в аварійному стані.

Голова СБУ Василь Малюк особисто контролював проведення операції та координував її планування.

«Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою. Жодним незаконним обʼєктам рф немає місця на території нашої держави. Тому Кримський міст – абсолютно законна ціль, особливо зважаючи на те, що ворог використовував його як логістичну артерію для забезпечення своїх військ», – зазначив Малюк.

Агентство Телевидения Новости

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