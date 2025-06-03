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У Харкові комунальник впав у канал тепломережі
У Харкові 39-річний працівник упав у канал теплової мережі під час ремонтних робіт і отримав травму хребта.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Інцидент стався на глибині 5 метрів.
На місце прибули рятувальники, які зафіксували постраждалого на медичних ношах і за допомогою автокрана витягли його з каналу. Чоловіка доставили до лікарні.
У рятувальній операції брали участь 11 співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.