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У Харкові комунальник впав у канал тепломережі

У Харкові комунальник впав у канал тепломережі

У Харкові 39-річний працівник упав у канал теплової мережі під час ремонтних робіт і отримав травму хребта.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Інцидент стався на глибині 5 метрів.

На місце прибули рятувальники, які зафіксували постраждалого на медичних ношах і за допомогою автокрана витягли його з каналу. Чоловіка доставили до лікарні.

У рятувальній операції брали участь 11 співробітників ДСНС і дві одиниці техніки.

Агентство Телевидения Новости

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