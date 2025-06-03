Рятувальники показали наслідки обстрілу з РСЗВ села на Харківщині

Сьогодні, 3 червня, росіяни завдали ударів по селу Чистоводівка Ізюмського району Харківської області. Є загиблі та поранені.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

За даними ДСНС, окупанти обстріляли населений пункт реактивними системами залпового вогню. Внаслідок обстрілу сталися пожежі на території приватних будинків. Горіли три господарчі споруди на площі 50 кв. м.

Двоє людей загинули, ще троє постраждали.

До ліквідації наслідків ворожого обстрілу залучені три відділення пожежно-рятувальної служби ДСНС.

Агентство Телевидения Новости