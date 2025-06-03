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На Харківщині FPV-дрон атакував трактор, постраждав водій

На Харківщині FPV-дрон атакував трактор, постраждав водій

Сьогодні, 3 червня о 14:00, у села Баранівка Богодухівського району Харківської області у трактор влучив російський FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок атаки дістав поранення 48-річний чоловік, водій техніки, місцевий житель. Осколки влучили у передпліччя лівої руки – постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Пошкоджено трактор МТЗ.

Також сьогодні об 11:00 російські війська FPV-дронами вдарили по селу Турове Золочівської громади. Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости

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