На Харківщині FPV-дрон атакував трактор, постраждав водій

Сьогодні, 3 червня о 14:00, у села Баранівка Богодухівського району Харківської області у трактор влучив російський FPV-дрон.

Про це повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко.

Внаслідок атаки дістав поранення 48-річний чоловік, водій техніки, місцевий житель. Осколки влучили у передпліччя лівої руки – постраждалого доставлено до місцевої лікарні. Пошкоджено трактор МТЗ.

Також сьогодні об 11:00 російські війська FPV-дронами вдарили по селу Турове Золочівської громади. Внаслідок влучання пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди та енергомережі. Без постраждалих.

Агентство Телевидения Новости