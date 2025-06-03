У Харкові СБУ затримала пропагандистку: продавчиня магазину мріяла про окупацію міста

Служба безпеки викрила у Харкові ще одну шанувальницю «руського миру». Прихильницею загарбницької кремлівської ідеології виявилася 46-річна продавчиня продуктового магазину.

Про це повідомили в СБУ.

За даними слідства, жінка називала збройну агресію рф «внутрішнім громадянським конфліктом» в Україні та займалась дискредитацією українських воїнів. Для популяризації кремлівських наративів фігурантка використовувала проросійські Телеграм-канали, де вона залишала свої коментарі під антиукраїнськими дописами.

У своїх коментарях вона цитувала російських політиків, що це нібито Україна почала війну, а росія прагне її припинити. Також, вона мріяла про якнайшвидшу окупацію свого рідного міста Харкова, цинічно називаючи це «визволенням».

Крім цього, жінка розповсюджувала вигадки кремлівської пропаганди, що за спинами українських захисників нібито розміщені «загороджувальні загони», які силоміць утримують військовослужбовців ЗСУ від відступу з фронту.

Ініційована СБУ судова лінгвістична експертиза підтвердила протиправний характер висловлювань зловмисниці.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили жінці про підозру за чч. 2 та 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (поширення матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії рф проти України, вчинені повторно).

За такі злочини їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости