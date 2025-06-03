Кількість загиблих внаслідок обстрілу Ізюмського району зросла до трьох людей

3 червня близько 10:30 російська армія обстріляла село Чистоводівка Ізюмського району Харківщини. Попередньо, з реактивної системи залпового вогню з касетними боєприпасами.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено та зруйновано приватні житлові будинки. Загинула 53-річна жінка та двоє чоловіків віком 31 і 53 роки. Один із загиблих – працівник, який проводив інтернет у селі та в момент обстрілу перебував на вулиці.

Ще троє людей дістали поранення: двоє чоловіків 38 і 33 років та 71-річна жінка.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости