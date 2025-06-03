Золочівська громада з початку року перерахувала на Сили оборони майже 30 млн гривень

З початку 2025 року Золочівська громада перерахувала близько 30 мільйонів гривень на підтримку Сил оборони України.

Про це повідомили у Золочівській селищній раді.

Останній транш у розмірі 2 млн гривень буде спрямований на придбання обладнання для підрозділів ЗСУ, ДПСУ та Нацгвардії.

Крім того, працівники селищної ради та комунальних підприємств у квітні зібрали 38 тисяч гривень на закупівлю спанбонду для виготовлення маскувальних сіток. Виготовленням займаються місцеві волонтерки, а продукція передається на фронт.

Агентство Телевидения Новости