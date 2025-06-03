На Куп’янському напрямку тривають три бої в районах Піщаного, Нової Кругляківки та Степового

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 3 червня. Триває 1196 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку цієї доби на фронті відбулося 81 бойове зіткнення.

Сьогодні противник тричі атакував позиції ЗСУ в районах Вовчанська та Вовчанських Хуторів на Харківському напрямку.

На Куп’янському напрямку тривають три ворожі штурми позицій українських захисників в районах Піщаного, Нової Кругляківки та в бік Степового.

Агресор вісім разів атакував позиції Сил оборони на Лиманському напрямку поблизу Колодязів, Зеленої Долини, Торського та в напрямку Нового Миру.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости