На Харківщині ударні дрони 3 ОШБр знищили кілька одиниць ворожої техніки

Бійці Третьої штурмової продовжують нищити техніку росіян на східному фронті. Ударні FPV-дрони протитанкового батальйону FATUM ліквідували техніку разом з окупантами на Харківщині.

Про це повідомили в 3 ОШБр.

Під удари потрапили реактивна система залпового вогню «Град», кілька танків, БМП, БТР, а також легка техніка.

Частину цілей знищено під час руху, інші – у місцях зосередження. Зафіксоване ураження ворожих машин підтверджено відео.

«Накидали вогників і розкидали техніку окупантів по посадках Харківщини FPV-розрахунок підрозділу FATUM з Протитанкового батальйону», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости