Делегація міжнародних партнерів відвідала Північну Салтівку в Харкові

Представники УВКБ ООН, Європейського інвестиційного банку, а також посли Естонії та Фінляндії ознайомилися з масштабами руйнувань на Північній Салтівці в Харкові та перебігом відновлення житлових будинків.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

Гості оглянули зруйновані житлові будинки, що не підлягають відновленню, та ознайомилися з ходом реконструкції багатоповерхівок, які можливо відбудувати. Також вони відвідали навчальний заклад, облаштований за підтримки УВКБ ООН, і квартири, де реалізовано проєкти з ремонту та встановлення нових вікон.

Ігор Терехов подякував представниці УВКБ ООН в Україні Кароліні Ліндхольм Біллінг за участь у проєктах підтримки харків’ян та відзначив внесок Фінляндії в облаштування безпечних умов навчання для дітей. Він озвучив ключові потреби Харкова, зокрема заміну понад 50 тисяч пошкоджених вікон, відновлення житла та підтримку освітньої системи.

Кароліна Ліндхольм Біллінг підкреслила важливість демонстрації реальних потреб Харкова міжнародним партнерам. За її словами, мета візиту – переконати міжнародну спільноту в необхідності стійкої підтримки Харкова.

Агентство Телевидения Новости