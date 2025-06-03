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У Балаклії російський БпЛА влучив у базу дорожників: є загиблий і поранений

У Балаклії російський БпЛА влучив у базу дорожників: є загиблий і поранений

У ніч проти вівторка російські ударні дрони атакували місто Балаклія Харківської області. Один із безпілотників влучив у базу підрядної організації: загинув машиніст навантажувача, ще один працівник поранений.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

«Під час обстрілу Балаклії один із дронів влучив у базу, де перебували працівники підрядної організації «Автострада», задіяні у ремонті прифронтових доріг на Вовчанському та Куп’янсько-Лиманському напрямках», – йдеться в повідомленні.

Від отриманих травм один із дорожників – машиніст навантажувача – загинув на місці. Ще один працівник дістав поранення, наразі його життю нічого не загрожує.

Агентство Телевидения Новости

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