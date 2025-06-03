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У Харкові ремонтують дах після обстрілу Шевченківського району
Триває відновлення багатоквартирних житлових будинків, пошкоджених внаслідок обстрілів Харкова. Зокрема, у багатоповерхівці в Шевченківському районі капітально ремонтують дах загальною площею 4 тис. кв. м.
Про це повідомили в Харківській міськраді.
Як розповіли в Департаменті з благоустрою, відбудови та реконструкції, в будинку вже відновили перекриття в місці вибуху, демонтували старе покриття, облаштували стяжку.
Зараз триває влаштування нового покриття з руберойду. Після цього по периметру покрівлі встановлять нову металеву огорожу.