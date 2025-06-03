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200 FPV-дронів отримали бійці харківської бригади

200 FPV-дронів отримали бійці харківської бригади

На Харківщині захисникам передали 200 FPV-дронів «Рубіж» для підрозділу CODE 9.2 – окремого штурмового батальйону з посиленою компонентою БпЛА у складі 92 окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана Сірка.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

За словами очільника ОВА, нові безпілотники вже вирушили на найгарячіші напрямки фронту.

Техніку передали в межах програми «Харківські крила» для посилення українських військових і забезпечення їхньої переваги над ворогом.

Агентство Телевидения Новости

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