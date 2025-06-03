У Харкові в центрі міста перекриють провулок

Рух транспорту у Харкові у провулку Каплунівському, на ділянці від вулиці Манізера до вулиці Мистецтв, буде заборонений з 4 червня до 15 серпня.

Про це повідомили в Харківській міськраді.

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж у провулку Каплунівському.

Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицям Манізера, Дарвіна, Героїв Рятувальників, Григорія Сковороди, пров. Синельникова.

Агентство Телевидения Новости