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У Харкові в центрі міста перекриють провулок
Рух транспорту у Харкові у провулку Каплунівському, на ділянці від вулиці Манізера до вулиці Мистецтв, буде заборонений з 4 червня до 15 серпня.
Про це повідомили в Харківській міськраді.
За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства, це пов’язано з необхідністю проведення реконструкції теплових мереж у провулку Каплунівському.
Об’їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицям Манізера, Дарвіна, Героїв Рятувальників, Григорія Сковороди, пров. Синельникова.