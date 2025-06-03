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Драпатий відповідатиме за фронт: нове кадрове рішення Зеленського

Драпатий відповідатиме за фронт: нове кадрове рішення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого командувачем Об’єднаних сил. Військовий займатиметься фронтом.

Про це Володимир Зеленський повідомив під час вечірнього відеозвернення 3 червня.

«Михайло Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Об’єднаних сил, щоб займатись фронтом на 100 відсотків. Що стосується системи Сухопутних військ, особливо таких завдань як тренування, підготовка, зміни в ТЦК і все, що з цим пов’язано, цим буде займатись інша людина», – сказав президент.

Михайло Драпатий розповів про свою нараду із Зеленським: говорили зокрема і про удар Росії по полігону ЗСУ на Дніпропетровщині.

«Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти. Пояснив Главі держави причини свого рішення. Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», – написав Драпатий у Telegram.

Нагадаємо, 1 червня росіяни завдали ракетного удару по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ – 12 військових загинули, понад 60 було поранено. Після цього командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий подав рапорт про звільнення з посади. За словами генерала, це рішення було продиктовано особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239-му полігоні.

Агентство Телевидения Новости

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