Сили ППО цієї ночі знищили 61 БпЛА

61 безпілотник з 95 знешкодили над Україною цієї ночі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«У ніч на 4 червня (із 22:40 3 червня) противник атакував 95 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Криму», – йдеться у повідомленні.

Станом на 9:00 протиповітряною обороною знешкоджено 61 ворожий БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півдні та півночі країни. 36 — збито вогневими засобами ураження, 25 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ.

Основні напрямки повітряного удару – Харківщина, Сумщина, Дніпровщина, Одещина та Донеччина.Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, повідомляють військові.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 7 локаціях.

Агентство Телевидения Новости