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Повідомлено про підозру зраднику з Криму, який потрапив у полон на Харківщині

Повідомлено про підозру зраднику з Криму, який потрапив у полон на Харківщині

Житель тимчасово окупованої Євпаторії у 2018 році отримав паспорт громадянина рф. У грудні 2024 року кримець приїхав до російського міста Нижній Новгород, де уклав контракт з міністерством оборони рф про проходження військової служби строком на один рік.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Загарбник пройшов базову підготовку у навчальному таборі на території Луганської області, після чого був розподілений до 1428-го мотострілецького полку збройних сил рф (військова частина 95368).

Встановлено, що підозрюваний разом з іншими військовими рф прибув у район села Западне Дворічанської селищної громади Куп’янського району, де брав участь у бойових діях проти Сил оборони. У квітні 2025 року чоловік був взятий у полон українськими військовослужбовцями.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 52-річному чоловіку за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

За державну зраду йому загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Агентство Телевидения Новости

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