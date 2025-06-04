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На Харківському напрямку триває бій в районі Вовчанська

На Харківському напрямку триває бій в районі Вовчанська

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 4 червня. Триває 1197 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України. Від початку доби відбулося 67 бойових зіткнень.

На Харківському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі Вовчанська, наразі триває бій.

Сили оборони успішно зупинили одну спробу противника просунутись вперед на Куп’янському напрямку в районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське. Наразі тривають боєзіткнення в дев’яти локаціях.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – у зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости

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