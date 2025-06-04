На Харківщині з підприємства хочуть через суд стягнути 250 тис. гривень переплати за електроенергію

Берестинська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом щодо незаконного завищення ціни на електроенергію для бюджетної установи. Постачальника підозрюють у безпідставному отриманні майже 250 тисяч гривень.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що у грудні 2022 року між відділом освіти, культури, молоді та спорту Сахновщинської селищної ради та ТОВ укладено договір щодо постачання електричної енергії.

Надалі сторони уклали додаткові угоди, якими внесено зміни вартості одиниці товару в сторону збільшення на 17,49% та 36,41%. Однак укладення цих угод проведено безпідставно, зокрема, постачальником не надано належного документального підтвердження коливання цін на ринку електроенергії, що своєю чергою суперечить положенням Закону України «Про публічні закупівлі».

Крім того, цим же Законом передбачено, що навіть у випадку коливання цін товару на ринку сторони мають право змінювати умови договору щодо ціни товару не більше ніж на 10%.

Як наслідок, замовник безпідставно переплатив постачальнику майже 250 тис. гривень. З метою забезпечення належного та ефективного розпорядження бюджетними коштами прокурори звернулись з відповідним позовом до суду.

Берестинською окружною прокуратурою Харківської області направлено до суду позовну заяву в інтересах держави в особі Сахновщинської селищної ради до ТОВ про визнання недійсними додаткових умов до договору та повернення безпідставно сплачених бюджетних коштів.

Наразі Господарським судом м. Києва відкрито провадження у справі.

Агентство Телевидения Новости