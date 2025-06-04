Операція «Павутина»: СБУ показала унікальні кадри знищення стратегічної авіації рф

Служба безпеки України оприлюднила частину найяскравіших відео уражень літаків стратегічної авіації рф. За результатами спецоперації «Павутина» було уражено 41 російський літак.

Про це повідомили в СБУ.

Значна частина з російських літаків знищена безповоротно, а уражена техніка відбудовуватиметься роками.

На кадрах зафіксовано удари FPV-дронів СБУ по чотирьох російських аеродромах: «Олєнья», «Іваново», «Дягілєво» та «Бєлая». Саме там базувалася стратегічна авіація держави-агресора, яка регулярно обстрілює мирні українські міста. Серед уражених повітряних суден – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а також Ан-12 та Іл-78.

Загальні втрати авіації противника становлять 41 одиницю.

Під час проведення операції було застосовано сучасну технологію керування БпЛА, яка поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

«Частина БпЛА через втрату сигналу переходила на виконання місії з використанням штучного інтелекту за завчасно спланованим маршрутом. А після наближення і контакту до конкретно визначеної цілі автоматично спрацьовувала бойова частина», – розповіли в СБУ.

Орієнтовна вартість техніки, ураженої за результатами спецоперації СБУ, перевищує 7 мільярдів доларів.

Агентство Телевидения Новости