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Після сварки 12-річна дівчинка втекла від матері: дитину шукали за поліцією
4 червня близько 14:00 до Харківського РУП № 3 надійшло повідомлення від 40-річної жінки, яка розповіла, що її 12-річна донька після конфлікту пішла у невідомому напрямку.
Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.
Ювенальні поліцейські спільно з працівниками сектору протидії домашньому насильству Харківського РУП № 3 встановили місцеперебування неповнолітньої втікачки. Дівчину виявили в одному з парків у центрі міста.
З підлітком та її матір’ю правоохоронці провели профілактичну бесіду.