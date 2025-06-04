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У Харкові на 19-річного юнака склади адмінпротокол через погрози матері

У Харкові на 19-річного юнака склади адмінпротокол через погрози матері

У Харкові 19-річний юнак принижував матір та погрожував застосувати щодо жінки силу. Поліцейські Харкова притягнули домашнього тирана до адміністративної відповідальності.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Кривдник ображав свою матір, висловлювався нецензурною лайкою та погрожував застосувати щодо неї фізичну силу. 58-річна жінка звернулася по допомогу до поліції.

Поліцейські склали щодо 19-річного юнака протокол за ч. 1 ст. 173-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости

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