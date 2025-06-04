Сказав, що пив після аварії: у Харкові водій без прав намагався виправдати 3,04 проміле

Напередодні ввечері харківські патрульні отримали виклик про ДТП на вулиці Мирослава Мисли. За наявною інформацією, водій автомобіля Opel, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, здійснив зіткнення з іншим авто.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Винуватець ДТП повідомив, що після аварії вживав алкоголь. На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку громадянин погодився.

Огляд на стан сп’яніння громадянин пройшов за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 3,04 проміле. З результатом огляду керманич був згоден.

Також під час складання відповідних матеріалів наші інспектори з’ясували, що даний громадянин позбавлений права керування.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за статтею 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП), ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) та за ч. 4 ст. 130 (Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю) КУпАП.

Агентство Телевидения Новости