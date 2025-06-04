Шарія заочно засудили за держзраду, YouTube-канал пропагандиста конфіскували

В Україні суд заочно визнав прокремлівського пропагандиста Анатолія Шарія винним у державній зраді та призначив йому 15 років позбавлення волі. За матеріалами СБУ, пропагандист допомагав ФСБ знімати та поширювати постановні відео допитів українських військовополонених.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, з початку повномасштабної війни Шарій був залучений до реалізації інформаційних диверсій фсб проти нашої держави. Йдеться про участь пропагандиста у підготовці та поширенні постановних відео, де окупанти допитують українських полонених.

Як встановило розслідування, Шарій підказував окупантам, як знімати допити у «потрібному форматі» і які запитання ставити бранцям.

Після зйомок зловмисник монтував отримані відеоматеріали, щоб вирізати з них «дискредитаційні» для рф кадри, зокрема з ознаками катувань полонених.

За даними слідства, комунікація Шарія з окупантами відбувалася через ексочільника Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антона Шевцова, який переховується у Севастополі за підозрою у держзраді. Задокументовано, що саме від нього пропагандист отримував відео з допитів полонених воїнів ЗСУ, а після «монтажу» поширював через свої інформресурси.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, Шарія та його спільника Шевцова визнано винними за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану.

Відповідне рішення 4 червня поточного року ухвалив Вінницький міський суд.

Також до Анатолія Шарія застосовано безпрецедентну спецконфіскацію у власність України його доменного ім’я та авторського Ютуб-каналу.

Агентство Телевидения Новости