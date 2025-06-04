Ремонт даху, стін, заміна вікон: у Харкові відновлюють пошкоджений обстрілами будинок

У Салтівському районі Харкова триває відновлення багатоквартирного житлового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок обстрілів у 2022 році.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

За даними Департаменту з благоустрою, відбудови та реконструкції, зараз на даху багатоповерхівки роботи охоплюють площу понад 400 кв. м.

Фахівці демонтують пошкоджене покриття, після чого облаштують стяжку, вкладуть новий руберойд. Крім того, на обʼєкті відбудовують зовнішні стіни технічного поверху.

Також у будинку вже замінили 95% пошкоджених вікон.

У планах – відновлення парапетів і покриття машинного приміщення.

Агентство Телевидения Новости