Кількість постраждалих зросла до 18: поліція працює на місці влучань (фото)

Через нічну атаку на Харків постраждало 18 громадян, серед яких четверо дітей.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

Вночі 5 червня ворог здійснив масовий обстріл БпЛА території Слобідського району Харкова.

Удари прийшлися по житловому мікрорайону. Всі постраждалі зазнали гострої реакції на стрес, розказали у поліції.

За їх словами, до медичних закладів ніхто не доставлявся.

На одній з адрес безпілотник влучив у 16-й поверх житлового будинку. На іншій – у стіну п’ятиповерхівки. Також є влучання у дерево поряд з будинком.

Внаслідок обстрілу 18 місцевих мешканців, серед яких четверо дітей 13, 9 та 7 років, зазнали гострої реакції на стрес.

Працівники поліції проводять огляд місць влучань, документують наслідки обстрілу, приймають заяви від громадян щодо пошкодження та знищення майна.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости