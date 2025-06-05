Де саме атакують окупанти на Харківщині: гарячі напрямки

Оперативна інформація станом на 8:00 5.05.2025 щодо російського вторгнення.

Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Агресор завдавав авіаударів по селищу Борова Харківської області.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 25 разів. Намагався просунутися уперед у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку минулої доби відбулося два боєзіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Усі спроби ворога просунутися вперед були відбиті українськими оборонцями.

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося вісім боєзіткнень поблизу Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в бік Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 11 атак у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 930 осіб. Також українські воїни знешкодили три танки, дві бойові броньовані машини, 39 артилерійських систем, чотири реактивні системи залпового вогню, засіб ППО, 95 БпЛА оперативно-тактичного рівня та 82 одиниці автомобільної техніки окупантів.

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