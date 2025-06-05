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Загибель розвідника з Харківщини підтвердила ДНК-експертиза

Загибель розвідника з Харківщини підтвердила ДНК-експертиза

Солдат 131 окремого розвідувального батальйону ЗСУ з Харківської області Анатолій Чепурний загинув у вересні 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Його особу вдалося ідентифікувати лише після проведення ДНК-експертизи.

Про це повідомляє Валківська міська рада.

Анатолій Чепурний народився 15 липня 1984 року у місті Валки Харківської області. Навчався у Валківській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів, згодом – у Полтавській державній академії статистики, обліку та аудиту. Працював оператором верстатів з програмним керуванням на підприємстві ССК ТМ у Валках протягом останніх шести років.

22 січня 2024 року Анатолій Чепурний добровільно уклав контракт на проходження військової служби у складі 131 окремого розвідувального батальйону ЗСУ. 26 вересня 2024 року під час бойового завдання поблизу населеного пункту Райгородок Краматорського району Донецької області захисник потрапив під авіаційний та ракетний удари і вважався зниклим безвісти.

За результатами ДНК-експертизи нещодавно було встановлено факт загибелі Анатолія Чепурного. У військового залишилися дружина, донька та брат.

Агентство Телевидения Новости

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