Харків та три населених пункти області зазнали обстрілів цієї доби

Ворог атакував 7 БпЛА Київський і Слобідський райони Харкова.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

У місті Харків постраждали 19 людей, серед них 7-річний хлопчик, 9-річна та дві 13-річні дівчинки; у місті Ізюм внаслідок вибуху невідомого предмету постраждав 38-річний чоловік.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

▪️ 1 ракета Іскандер-М;▪️ 2 ракети Х-35;▪️ 1 ракета (тип встановлюється);▪️ 2 КАБ;▪️ 8 БпЛА типу «Герань-2»;▪️ 8 БпЛА типу «Шахед»;▪️ 7 БпЛА (тип встановлюється);▪️ 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

▪️ у місті Харків пошкоджено багатоповерхові житлові будинки, 5 автомобілів, АЗС;

▪️ у Куп’янському районі пошкоджено приватний будинок.

Упродовж минулої доби зафіксовано 169 бойових зіткнень.

▪️ на Харківському напрямку відбулося чотири боєзіткнення у районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Кам’янки.

▪️ на Куп’янському напрямку за добу зафіксовано дві атаки окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника у районі Загризового.

Агентство Телевидения Новости