Харківські нацгвардійці знищили понад 20 окупантів у зруйнованих будівлях: відео

На Харківщині розвідники 5 Слобожанської бригади НГУ знищили понад два десятки окупантів.

Про це повідомили у 5-й Слобожанській бригаді НГУ «Скіф».

На Харківському напрямку нацгвардійці виявили та знищили понад 20 російських загарбників. Противник намагався сховатися у зруйнованих цивільних будівлях, однак був вчасно виявлений розвідувальними дронами.

За даними НГУ, ефективність ударів забезпечила тісна координація дій між операторами розвідувальних і ударних безпілотників. Факт ліквідації ворога підтверджено відеофіксацією.

Руйнування, які окупанти самі спричинили в населених пунктах області, позбавляють їх можливості ховатися та ускладнюють пересування.

Агентство Телевидения Новости