Сім «шахедів» та ракета Х-35 атакували Харків цієї ночі

Вночі Харків перебував під комбінованою атакою рф, постраждало 18 людей.

Про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За даними слідства, 5 червня близько 00:30 збройні сили рф завдали ракетного удару по Слобідському району міста Харкова. Влучання зафіксовано по відкритій земельній ділянці у межах транспортної інфраструктури. Попередньо, російська армія використала ракету Х-35.

Орієнтовно через пів години ворог здійснив вже масовану атаку ударними безпілотниками по Харкову. Під прицілом був житловий квартал Слобідського району міста.

Постраждали 18 людей, серед яких вагітна жінка, двоє дівчат віком 13 років, одна дівчинка, якій 9 років, та 7-річний хлопчик. У всіх потерпілих – гостра реакція на стрес.

За попередніми даними, Харків був атакований сімома БпЛА «Герань-2».

За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури Харкова розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости