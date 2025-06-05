Друге золото України на чемпіонаті Європи з художньої гімнастики

Українські гімнастки знову тріумфували в естонському Таллінні на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Чемпіон.

Наші юніорки посіли перше місце в окремому фіналі вправ юніорок з п’ятьма булавами.

Як повідомляється, українські гімнастки зуміли випередити збірні Ізраїлю та Болгарії, які стали другими та третіми відповідно. Підсумковий результат – українок 24.650 бала.

Чемпіонками стали: Анастасія Ніколенко, Олександра Ніколь Самоукіна, Катерина Шершень, Маргарита Мельник, Агата Біленко, Таїсія Редька.

Це вже друга золота медаль для України. До цього наші спортсменки виграли групове багатоборство.

Агентство Телевидения Новости