Через нічні обстріли виникли пожежі в Ізюмському та Харківському районах області

За добу на Харківщині рятувальники загасили 7 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Слобідському районі міста Харкова, а також в Ізюмському та Харківському районах області.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Харківській області.

У Харківському районі в результаті атаки БпЛА сталися пожежі у житловому секторі селища Пісочин та на території підприємства у селищі Васищеве. Силами підрозділів ДСНС та вогнеборців місцевих пожежних команд пожежі оперативно ліквідовані.

Увечері та вночі також зафіксовані 2 пожежі від обстрілів з реактивних систем залпового вогню на територіях приватних домоволодінь у селищі Борова Ізюмського району. Без постраждалих, зазначають рятувальники.

За добу рятувальники ліквідували 6 пожеж в природних екосистемах на загальній площі 2 га.

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