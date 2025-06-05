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У Харкові патрульні затримали розповсюджувача наркотиків

У Харкові патрульні затримали розповсюджувача наркотиків

Патрульні у Харкові затримали ймовірного збувача наркотиків.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Харківської області.

4 травня ввечері, на вулиці Чугуївській, увагу патрульних привернув чоловік, поведінка якого здалася поліцейським підозрілою.

Громадянин, помітивши службове, змінив напрямок та намагався швидко піти с поля зору інспекторів. Патрульні наздогнали та зупинили чоловіка для перевірки. Під час спілкування він помітно нервував і, як виявилось, недарма.

Під час поверхневої перевірки інспектори виявили у чоловіка прозорий зіп-пакет з 20 згортками різних кольорів. У середині згортків були речовини, ймовірно, синтетичного, рослинного походження та пігулки.

Чоловік зізнався, що мав намір розповсюдити речовини через так звані закладки, розповіли у поліції.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу.

Агентство Телевидения Новости

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