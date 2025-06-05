Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:27
Просмотров: 51

На Харківщині на міні підірвався чоловік, його госпіталізовано до медзакладу

На Харківщині на міні підірвався чоловік, його госпіталізовано до медзакладу

Увечері поблизу міста Ізюм на узбіччі автодороги на невідомому ВНП підірвався чоловік, 1986 року народження.

Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.

За словами рятувальників, він отримав мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення правого стегна та був госпіталізований до медичного закладу.

Нагадаємо, 8 травня на Харківщині 11-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 