Сегодня 11:27
Просмотров: 51
На Харківщині на міні підірвався чоловік, його госпіталізовано до медзакладу
Увечері поблизу міста Ізюм на узбіччі автодороги на невідомому ВНП підірвався чоловік, 1986 року народження.
Про це повідомили в ГУ ДСНС Харківської області.
За словами рятувальників, він отримав мінно-вибухову травму, множинні осколкові поранення правого стегна та був госпіталізований до медичного закладу.
Нагадаємо, 8 травня на Харківщині 11-річний хлопчик отримав тяжкі поранення внаслідок вибуху невідомого предмета.