Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:08
Просмотров: 57

У Холодногірському районі Харкова затримали двох грабіжників: зривали золоті прикраси з жінок

У Холодногірському районі Харкова затримали двох грабіжників: зривали золоті прикраси з жінок

Поліцейські затримали двох рецидивістів за скоєння розбійного нападу у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

3 червня близько 14:20 до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 звернулась 65-річна харків’янка. Вона розповіла, що сиділа на лавочці, коли до неї ззаду підійшов один зі зловмисників та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. Потім забризкав жінці очі. Обидва нападники втекли.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 встановили та затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися раніше судимі за майнові злочини мешканці Харківщини 36 та 33 років.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 