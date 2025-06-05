У Холодногірському районі Харкова затримали двох грабіжників: зривали золоті прикраси з жінок

Поліцейські затримали двох рецидивістів за скоєння розбійного нападу у Холодногірському районі Харкова.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

3 червня близько 14:20 до відділу поліції № 2 ХРУП № 3 звернулась 65-річна харків’янка. Вона розповіла, що сиділа на лавочці, коли до неї ззаду підійшов один зі зловмисників та зірвав з шиї золотий ланцюжок з кулоном. Потім забризкав жінці очі. Обидва нападники втекли.

В результаті проведення оперативно-розшукових та слідчих дій працівники управління карного розшуку ГУНП в Харківській області спільно з оперативниками відділу поліції № 2 Харківського РУП № 3 встановили та затримали чоловіків у порядку ст. 208 КПК України. Ними виявилися раніше судимі за майнові злочини мешканці Харківщини 36 та 33 років.

Зловмисникам повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

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