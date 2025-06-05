На Харківщині поліція викрила наркопритон: вилучили метадон, PVP та канабіс

В Чугуївському районі поліція ліквідувала діяльність наркопритону.

Про це повідомляє поліція Харківської області. 40-річний місцевий мешканець обладнав у квартирі місце для систематичного вживання заборонених речовин. Злочинну діяльність ділка припинили оперативники сектору кримінальної поліції у взаємодії зі слідчими Чугуївського РУП.

Зловмисник надавав дозвіл приходити до свого помешкання наркозалежним особам та вживати наркотичні та психотропні речовини.

Під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання зловмисника поліцейські виявили та вилучили пристрої для вживання психотропних речовин та шприци із залишками речовини коричневого кольору. Окрім цього, вилучено зіп-пакет з психотропною речовиною «PVP», декілька доз метадону та канабісу, а також дві тротилові шашки.

Наразі слідчі поліції повідомили фігуранту про підозру за низкою статтей, передбачених ч. 2 ст. 317, ч. 2 ст. 309, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости