Збірна України з харків’янками у складі здобула срібло на чемпіонаті Європи із синхронного плавання
Збірна України з синхронного плавання виборола срібну медаль у технічній групі на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.
Про це повідомляє ХОВА.
Чемпіонат триває у місті Фуншал (Португалія) з 2 по 5 червня 2025 року.
Як повідомляється, до складу команди увійшли й представниці Харківщини — Олександра Горецька, Єлизавета Лимар та Дар’я Принько, які разом з Марією Гринішиною, Уляною Гринішиною, Алісою Кулик, Дар’єю Мошинською та Анастасією Шмоніною блискуче виступили на континентальній першості.
За свій виступ українки набрали 266.2233 бали, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні.