Збірна України з харків’янками у складі здобула срібло на чемпіонаті Європи із синхронного плавання

Збірна України з синхронного плавання виборола срібну медаль у технічній групі на Чемпіонаті Європи з водних видів спорту.

Про це повідомляє ХОВА.

Чемпіонат триває у місті Фуншал (Португалія) з 2 по 5 червня 2025 року.

Як повідомляється, до складу команди увійшли й представниці Харківщини — Олександра Горецька, Єлизавета Лимар та Дар’я Принько, які разом з Марією Гринішиною, Уляною Гринішиною, Алісою Кулик, Дар’єю Мошинською та Анастасією Шмоніною блискуче виступили на континентальній першості.

За свій виступ українки набрали 266.2233 бали, що є їхнім найвищим результатом у цьому сезоні.

Агентство Телевидения Новости