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На Харківщині шукають працівників: актуальні пропозиції та рівень оплати

На Харківщині шукають працівників: актуальні пропозиції та рівень оплати

Станом на 5 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3332 вакансій.

Про це повідомили в Харківській ОВА.

Десять професій з найвищими зарплатами:

Інженер-конструктор – 40 000 грн.Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів – 35 600 грн.Представник торгівельний – 33 000 грн.Водій навантажувача – 30 000 грн.Вчитель закладу загальної середньої освіти – 29 900 грн.Судовий експерт – 25 000 грн.Фізичний терапевт – 23 000 грн.Інженер з нормування трудових процесів – 22 000 грн.Менеджер з персоналу – 20 000 грн.Завідувач господарства – 18 000 грн.

З питань зайнятості можна звернутися у телеграм або на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами: 0800 600 498; +38 096 055 48 69. 

Агентство Телевидения Новости

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