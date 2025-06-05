Російський дрон вдарив біля автобусної зупинки на Харківщині: постраждала жінка

Сьогодні, 5 червня близько 10:40, російський FPV-дрон поцілив по селу Новоосинове Купʼянського району.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Пошкоджено зупинку громадського транспорту.

Зазнала поранень 53-річна жінка.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

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