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Російський дрон вдарив біля автобусної зупинки на Харківщині: постраждала жінка
Сьогодні, 5 червня близько 10:40, російський FPV-дрон поцілив по селу Новоосинове Купʼянського району.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
Пошкоджено зупинку громадського транспорту.
Зазнала поранень 53-річна жінка.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).