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Нічна атака російських дронів на Харків: Терехов оприлюднив відео влучань в будинки

Нічна атака російських дронів на Харків: Терехов оприлюднив відео влучань в будинки

Вночі 5 червня російські війська вдарили по Харкову ракетами та здійснили обстріл дронами-камікадзе, внаслідок чого постраждали щонайменше 19 осіб. Серед них — семирічний хлопчик, дві 13-річні та дев’ятирічна дівчинка, а також вагітна жінка.

Міський голова Ігор Терехов опублікував відео з моментами влучань «шахедів» по Харкову.

За даними правоохоронців, близько 00:30 у Слобідському районі міста було зафіксовано влучання ракети Х-35. Приблизно за пів години почалася масована атака ударними БпЛА.

Один із дронів влучив у 17-поверховий житловий будинок, ще один — у стіну п’ятиповерхівки. Внаслідок ударів пошкоджено також автомобілі, торгівельні кіоски та нежитлову будівлю.

Агентство Телевидения Новости

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