Під час окупації Харківщині вкрав човен з причепом та квадроцикл: встановлено особу росіянина

Прокуратура заочно повідомила про підозру росіянину, який під час окупації Харківщини викрав човен з причепом і квадроцикл. За даними слідства, злочин вчинили в селі Металівка разом з іншими військовими рф.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що після оголошення повномасштабного вторгнення рф на територію України підозрюваний – представник силового підрозділу так званого «мвс лнр» – у складі російських окупаційних військ перетнув кордон і брав участь у бойових діях на території Харківської області.

У червні 2022 року, під час окупації села Металівка Чугуївського району, він разом із ще сімома російськими військовими проник до приватного домоволодіння, скориставшись відсутністю власниці, яка була змушена залишити дім через бойові дії.

Зловмисники вкрали надувний човен із двигуном, спеціалізований причіп до нього та квадроцикл. Загальна вартість викраденого складає майже 1,3 млн гривень.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру 42-річному чоловіку у порушенні законів та звичаїв війни, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України).

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