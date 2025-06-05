Росіяни вдарили по Харкову ракетою та дронами: 19 постраждалих, серед них діти

Пів на першу годину ночі 5 червня російські військові завдали ракетного удару по Слобідському району Харкова. Влучили по відкритій місцевості у межах транспортної інфраструктури. За даними правоохоронців, російська армія використала ракету Х-35. Орієнтовно через пів години окупанти масовано атакували місто ударними безпілотниками.

Олег Синєгубов, начальник Харківської ОВА

Було близько п’яти влучань «шахедів» у Слобідському району: дві багатоповерхівки, багатоквартирні будинки. Є руйнування перекриття. Всі служби працюють на місці. ДСНС ліквідовує наслідки.

Як згодом встановили, Харків був атакований сімома безпілотниками «Герань-2». Зафіксоване влучання у 17-поверховий житловий будинок. Ще один дрон вдарив по п’ятиповерхівці.

Ігор Терехов, мер Харкова

Одне влучання було в другий поверх багатоповерхового житлового будинку. Людина знаходилася в житловій кімнаті. Я вважаю, що це везіння людини, що вона не постраждала. А що стосується квартири – то вона зруйнована, перегородки зруйновані, «шахед» практично залетів у квартиру.

Внаслідок обстрілу постраждали 19 людей, серед яких четверо дітей. У всіх гостра реакція на стрес. Найстаршій з постраждалих – 93 роки. Внаслідок російської атаки пошкоджені сім багатоповерхових будинків.





Агентство Телевидения Новости