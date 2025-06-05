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Окупанти вдарили по Куп’янську: постраждала літня жінка

Окупанти вдарили по Куп’янську: постраждала літня жінка

5 червня, близько 13:00, російська армія здійснила обстріл міста Купʼянськ Харківської області. Попередньо, окупанти били з артилерії.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Горів житловий будинок, сусідні домоволодіння пошкоджено.

У 74-річної жінки – опіки та гостра реакція на стрес.

Як розповіли в ДСНС, горіли приватний будинок, автомобіль та господарчі споруди. Під загрозою повторних ворожих обстрілів пожежі ліквідовували 13 рятувальників ДСНС на чотирьох одиницях техніки.

За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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