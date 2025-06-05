У Харкові затримали колаборантку з Куп’янська, яка отримувала зарплату в рублях від окупантів

Під час окупації Куп’янська жінка працювала бухгалтеркою в підконтрольній РФ ветеринарній лікарні, де оформлювала рублеві зарплати. Після деокупації вона переїхала до Харкова, але була викрита і постане перед судом.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Дізнанням встановлено, що влітку 2022 року жінка обійняла посаду «бухгалтера-кассира Купянской районной государственной лечебницы ветеринарной медицины» так званої «ВГА».

Колаборантка відповідала за складання службової документації, повʼязаної з виплатою заробітної плати у російських рублях співробітникам ветлікарні.

Після деокупації жінка переїхала до Харкова, намагаючись уникнути відповідальності. Правоохоронці зібрали доказову базу і викрили колаборантку.

Купʼянською окружною прокуратурою Харківської області затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 40-річної жінки за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Агентство Телевидения Новости